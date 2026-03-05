Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,56 Prozent auf 47 977,33 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,510 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,307 Prozent tiefer bei 48 589,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 48 739,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 47 881,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 526,73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,67 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Wert von 48 908,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 954,99 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 43 006,59 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,837 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 626,85 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 5,21 Prozent auf 203,13 USD), IBM (+ 2,05 Prozent auf 255,20 USD), Chevron (+ 1,58 Prozent auf 188,96 USD), Microsoft (+ 0,64 Prozent auf 407,80 USD) und Amazon (+ 0,33 Prozent auf 217,53 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-4,75 Prozent auf 114,57 USD), Walmart (-4,56 Prozent auf 121,98 USD), Amgen (-3,75 Prozent auf 365,03 USD), Johnson Johnson (-3,24 Prozent auf 237,35 USD) und Honeywell (-3,17 Prozent auf 238,17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14 394 159 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at