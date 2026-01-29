Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,29 Prozent auf 48 873,56 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,747 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 49 024,68 Punkte an der Kurstafel, nach 49 015,60 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 597,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49 292,81 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,537 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 48 461,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der Dow Jones bei 47 632,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44 713,52 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Honeywell (+ 4,23 Prozent auf 225,80 USD), IBM (+ 4,07 Prozent auf 306,13 USD), Caterpillar (+ 2,99 Prozent auf 662,52 USD), Merck (+ 2,33 Prozent auf 109,39 USD) und Procter Gamble (+ 1,63 Prozent auf 149,74 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Microsoft (-12,04 Prozent auf 423,64 USD), Salesforce (-7,22 Prozent auf 211,49 USD), Boeing (-2,20 Prozent auf 236,28 USD), Amazon (-1,60 Prozent auf 239,11 USD) und Home Depot (-1,17 Prozent auf 313,15 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 129 821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,825 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 7,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at