Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus

Schlussendlich ging der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 48 710,97 Punkten aus dem Freitagshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,175 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,629 Prozent leichter bei 48 424,71 Punkten, nach 48 731,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 48 589,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 782,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 427,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 247,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, stand der Dow Jones bei 43 325,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14,91 Prozent zu Buche. Bei 48 886,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 1,55 Prozent auf 60,93 USD), UnitedHealth (+ 1,30 Prozent auf 331,83 USD), 3M (+ 1,09 Prozent auf 162,08 USD), NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 190,53 USD) und Verizon (+ 0,40 Prozent auf 40,48 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen McDonalds (-0,85 Prozent auf 310,68 USD), Walt Disney (-0,80 Prozent auf 113,56 USD), Boeing (-0,79 Prozent auf 216,44 USD), Travelers (-0,59 Prozent auf 292,12 USD) und American Express (-0,54 Prozent auf 381,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 35 001 743 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at