Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 49 625,97 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,506 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,367 Prozent fester bei 49 576,22 Punkten, nach 49 395,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 49 158,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 712,56 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,203 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48 488,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 752,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 176,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,57 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,56 Prozent auf 210,11 USD), Travelers (+ 1,68 Prozent auf 304,93 USD), Apple (+ 1,54 Prozent auf 264,58 USD), Procter Gamble (+ 1,40 Prozent auf 160,78 USD) und Honeywell (+ 1,33 Prozent auf 243,97 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 242,49 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 122,99 USD), Boeing (-0,72 Prozent auf 232,03 USD), Chevron (-0,46 Prozent auf 183,93 USD) und Walt Disney (-0,40 Prozent auf 105,58 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 47 556 605 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at