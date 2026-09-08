Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 52 913,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,995 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,319 Prozent fester bei 53 584,89 Punkten, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52 865,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 110,45 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Dow Jones bei 54 036,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50 786,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 514,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 2,11 Prozent auf 213,00 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 827,64 USD), Nike (+ 0,76 Prozent auf 38,69 USD), Coca-Cola (+ 0,26 Prozent auf 88,30 USD) und American Express (-0,04 Prozent auf 326,02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-6,96 Prozent auf 406,82 USD), Salesforce (-4,42 Prozent auf 247,77 USD), Johnson Johnson (-1,93 Prozent auf 269,92 USD), IBM (-1,84 Prozent auf 230,57 USD) und Microsoft (-1,40 Prozent auf 492,70 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 160 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,83 zu Buche schlagen. Mit 4,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at