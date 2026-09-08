Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 08.09.2026 16:01:22

Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Das macht der Dow Jones am Dienstagmorgen.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 52 913,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,995 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,319 Prozent fester bei 53 584,89 Punkten, nach 53 414,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52 865,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 110,45 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der Dow Jones bei 54 036,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50 786,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 514,95 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 2,11 Prozent auf 213,00 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 827,64 USD), Nike (+ 0,76 Prozent auf 38,69 USD), Coca-Cola (+ 0,26 Prozent auf 88,30 USD) und American Express (-0,04 Prozent auf 326,02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-6,96 Prozent auf 406,82 USD), Salesforce (-4,42 Prozent auf 247,77 USD), Johnson Johnson (-1,93 Prozent auf 269,92 USD), IBM (-1,84 Prozent auf 230,57 USD) und Microsoft (-1,40 Prozent auf 492,70 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 160 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,776 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,83 zu Buche schlagen. Mit 4,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Nachrichten

Analysen zu Caterpillar Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 281,80 0,25% American Express Co.
Amgen Inc. 338,55 -5,80% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 710,00 1,43% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 180,86 1,05% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 75,93 -0,59% Coca-Cola Co.
IBM Corp. (International Business Machines) 198,84 -0,65% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 231,55 -1,49% Johnson & Johnson
Microsoft Corp. 422,95 -1,16% Microsoft Corp.
Nike Inc. 32,89 0,08% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 194,40 -2,54% NVIDIA Corp.
Salesforce 213,65 -2,53% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 315,10 0,25% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 341,60 0,12% UnitedHealth Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 52 850,40 -1,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen