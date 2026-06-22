Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Das macht der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,38 Prozent auf 51 758,20 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 20,169 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 51 571,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51 564,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51 555,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 887,85 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der Dow Jones bei 50 579,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 45 577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 206,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,98 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 1 014,99 USD), Amgen (+ 1,77 Prozent auf 343,59 USD), 3M (+ 1,74 Prozent auf 163,40 USD), JPMorgan Chase (+ 1,71 Prozent auf 330,77 USD) und Travelers (+ 1,58 Prozent auf 312,66 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amazon (-4,03 Prozent auf 234,53 USD), Nike (-3,23 Prozent auf 43,74 USD), Salesforce (-2,39 Prozent auf 148,15 USD), Microsoft (-2,03 Prozent auf 371,69 USD) und McDonalds (-1,43 Prozent auf 274,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 9 221 293 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at