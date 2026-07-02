Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 52 478,16 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 23,609 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,142 Prozent auf 52 231,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52 305,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52 395,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 52 805,12 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,929 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 51 307,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der Dow Jones 46 504,67 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 484,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,47 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 52 805,12 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 6,37 Prozent auf 307,78 USD), Microsoft (+ 4,70 Prozent auf 390,54 USD), McDonalds (+ 3,21 Prozent auf 278,08 USD), Johnson Johnson (+ 3,04 Prozent auf 261,70 USD) und Walt Disney (+ 2,66 Prozent auf 98,26 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-4,46 Prozent auf 112,22 USD), Caterpillar (-4,21 Prozent auf 949,64 USD), NVIDIA (-3,69 Prozent auf 192,71 USD), Walmart (-1,12 Prozent auf 111,99 USD) und UnitedHealth (-0,96 Prozent auf 422,43 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 874 549 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at