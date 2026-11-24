Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0,67 Prozent auf 49 925,59 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 23,311 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,717 Prozent auf 49 239,91 Punkte an der Kurstafel, nach 49 595,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 294,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 50 075,12 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 215,16 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 53 417,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der Dow Jones 46 448,27 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 6,47 Prozent auf 35,95 USD), Amgen (+ 4,99 Prozent auf 471,43 USD), Merck (+ 4,27 Prozent auf 141,26 USD), Salesforce (+ 4,25 Prozent auf 193,34 USD) und UnitedHealth (+ 2,76 Prozent auf 345,34 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-6,65 Prozent auf 154,08 USD), Cisco (-2,70 Prozent auf 94,19 USD), Goldman Sachs (-1,99 Prozent auf 807,22 USD), Amazon (-1,23 Prozent auf 252,24 USD) und Caterpillar (-1,18 Prozent auf 540,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 43 213 022 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at