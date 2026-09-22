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Dow Jones aktuell 22.09.2026 18:01:45

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 51 742,01 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,208 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,215 Prozent auf 51 936,76 Punkte an der Kurstafel, nach 52 048,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 319,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 726,08 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 277,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 712,71 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 46 381,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,94 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 3,91 Prozent auf 408,52 USD), Merck (+ 2,44 Prozent auf 153,15 USD), Honeywell Technologies (+ 1,69 Prozent auf 209,97 USD), Home Depot (+ 1,48 Prozent auf 263,20 EUR) und 3M (+ 1,44 Prozent auf 167,34 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-5,24 Prozent auf 105,62 USD), JPMorgan Chase (-3,78 Prozent auf 338,74 USD), Travelers (-2,93 Prozent auf 360,24 USD), Salesforce (-2,70 Prozent auf 230,04 USD) und Visa (-2,61 Prozent auf 360,30 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 145 603 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie weist mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

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3M Co. 148,00 0,82% 3M Co.
Amgen Inc. 359,60 1,00% Amgen Inc.
Cisco Inc. 93,24 1,24% Cisco Inc.
Home Depot 268,30 1,32% Home Depot
Honeywell Technologies 185,14 0,10% Honeywell Technologies
JPMorgan Chase & Co. 298,80 0,47% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 132,26 -0,56% Merck Co.
Microsoft Corp. 438,95 0,76% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,77 0,57% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 200,45 -0,17% NVIDIA Corp.
Salesforce 205,25 1,23% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 316,20 0,09% Travelers Inc (Travelers Companies)
Visa Inc. 317,70 0,00% Visa Inc.

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