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Dow Jones-Kursverlauf 09.11.2026 18:01:12

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester

Der Dow Jones entwickelt sich am Montagmittag positiv.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1,87 Prozent stärker bei 52 244,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,072 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,403 Prozent auf 51 078,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51 285,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 253,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51 643,01 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der Dow Jones bei 51 654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der Dow Jones bei 54 036,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 46 987,10 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,98 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 7,25 Prozent auf 593,80 USD), Cisco (+ 4,64 Prozent auf 98,20 USD), Goldman Sachs (+ 3,97 Prozent auf 903,45 USD), Amazon (+ 3,64 Prozent auf 268,74 USD) und Honeywell Technologies (+ 3,62 Prozent auf 228,02 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-5,94 Prozent auf 175,56 USD), Salesforce (-3,55 Prozent auf 214,52 USD), Travelers (-2,58 Prozent auf 392,49 USD), Walmart (-0,70 Prozent auf 124,64 USD) und Chevron (-0,42 Prozent auf 212,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 885 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,454 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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