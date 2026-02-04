Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Der Dow Jones legte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 49 501,30 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,855 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,239 Prozent fester bei 49 358,59 Punkten in den Handel, nach 49 240,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49 649,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 112,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der Dow Jones auf 48 382,39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 085,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, notierte der Dow Jones bei 44 556,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 49 653,13 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 8,15 Prozent auf 366,20 USD), Nike (+ 5,40 Prozent auf 64,22 USD), 3M (+ 5,21 Prozent auf 163,79 USD), Walt Disney (+ 2,72 Prozent auf 107,05 USD) und Apple (+ 2,60 Prozent auf 276,49 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-3,41 Prozent auf 174,19 USD), UnitedHealth (-2,91 Prozent auf 275,92 USD), Goldman Sachs (-2,74 Prozent auf 913,30 USD), Amazon (-2,36 Prozent auf 232,99 USD) und Cisco (-2,35 Prozent auf 81,16 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 63 501 996 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,811 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Mit 6,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

