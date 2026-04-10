Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,56 Prozent leichter bei 47 916,57 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,245 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,716 Prozent schwächer bei 47 840,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 48 185,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 856,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 235,06 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 3,11 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der Dow Jones noch bei 47 706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der Dow Jones noch bei 39 593,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,963 Prozent zurück. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 188,63 USD), Amazon (+ 2,02 Prozent auf 238,38 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR), Caterpillar (+ 0,46 Prozent auf 790,66 USD) und Goldman Sachs (+ 0,45 Prozent auf 907,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-3,64 Prozent auf 46,04 USD), Salesforce (-3,45 Prozent auf 164,96 USD), Nike (-3,14 Prozent auf 42,62 USD), IBM (-2,71 Prozent auf 230,76 USD) und Travelers (-1,97 Prozent auf 297,26 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39 470 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at