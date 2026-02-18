Börse New York: Dow Jones schließt im Plus

Zum Handelsschluss erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 49 662,66 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,161 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 49 525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49 533,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 469,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 49 897,31 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, den Wert von 46 091,74 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 44 556,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 1,93 Prozent auf 933,73 USD), Salesforce (+ 1,90 Prozent auf 187,79 USD), Chevron (+ 1,84 Prozent auf 183,87 USD), Amazon (+ 1,81 Prozent auf 204,79 USD) und Cisco (+ 1,73 Prozent auf 78,18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Boeing (-2,09 Prozent auf 238,93 USD), 3M (-2,06 Prozent auf 164,17 USD), Verizon (-1,80 Prozent auf 48,05 USD), Walmart (-1,73 Prozent auf 126,62 USD) und Procter Gamble (-1,69 Prozent auf 156,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43 753 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,754 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,00 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at