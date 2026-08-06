Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 0,85 Prozent auf 53 885,10 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 25,210 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 54 266,12 Punkte an der Kurstafel, nach 54 349,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 54 502,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53 835,02 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 055,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 910,59 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 44 193,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,37 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 2,87 Prozent auf 104,68 USD), Microsoft (+ 2,54 Prozent auf 499,86 USD), Chevron (+ 1,51) Prozent auf 189,23 USD), Travelers (+ 0,93 Prozent auf 386,00 USD) und McDonalds (+ 0,82 Prozent auf 276,26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-3,33 Prozent auf 232,19 USD), Salesforce (-3,22 Prozent auf 186,77 USD), Honeywell Technologies (-2,97 Prozent auf 240,74 USD), Goldman Sachs (-2,62 Prozent auf 1 032,58 USD) und UnitedHealth (-2,13 Prozent auf 403,97 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 003 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,442 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,21 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at