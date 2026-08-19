Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent aufwärts auf 53 463,05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 24,773 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 53 354,43 Punkte an der Kurstafel, nach 53 343,40 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 399,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 53 710,06 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,373 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 52 146,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 363,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 922,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,50 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Salesforce (+ 5,07 Prozent auf 206,09 USD), Amgen (+ 4,02 Prozent auf 442,36 USD), Walt Disney (+ 2,87 Prozent auf 106,93 USD) und Nike (+ 2,47 Prozent auf 41,05 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-2,94 Prozent auf 816,15 USD), Honeywell Technologies (-2,63 Prozent auf 221,73 USD), Goldman Sachs (-1,81 Prozent auf 1 021,65 USD), JPMorgan Chase (-1,65 Prozent auf 357,26 USD) und Travelers (-1,55 Prozent auf 362,22 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27 541 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at