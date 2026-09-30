Börse New York: Dow Jones steigt zum Start

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,05 Prozent im Plus bei 51 373,36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25,587 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 51 416,96 Punkte an der Kurstafel, nach 51 349,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 315,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 473,93 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,533 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 559,99 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 46 397,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,18 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,38 Prozent auf 230,67 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,90 Prozent auf 343,72 USD), NVIDIA (+ 1,44 Prozent auf 230,49 USD), Microsoft (+ 1,16 Prozent auf 514,88 USD) und Apple (+ 0,94 Prozent auf 332,48 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 369,19 USD), Visa (-1,26 Prozent auf 361,28 USD), Merck (-0,90 Prozent auf 147,94 USD), Caterpillar (-0,80 Prozent auf 819,99 USD) und Goldman Sachs (-0,61 Prozent auf 910,65 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 972 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,66 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at