Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Dow Jones-Performance im Blick
|
30.09.2026 16:01:33
Börse New York: Dow Jones steigt zum Start
Am Mittwoch steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,05 Prozent im Plus bei 51 373,36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25,587 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 51 416,96 Punkte an der Kurstafel, nach 51 349,92 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 315,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 473,93 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,533 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 559,99 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 46 397,89 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,18 Prozent zu Buche. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,38 Prozent auf 230,67 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,90 Prozent auf 343,72 USD), NVIDIA (+ 1,44 Prozent auf 230,49 USD), Microsoft (+ 1,16 Prozent auf 514,88 USD) und Apple (+ 0,94 Prozent auf 332,48 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-1,53 Prozent auf 369,19 USD), Visa (-1,26 Prozent auf 361,28 USD), Merck (-0,90 Prozent auf 147,94 USD), Caterpillar (-0,80 Prozent auf 819,99 USD) und Goldman Sachs (-0,61 Prozent auf 910,65 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 972 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,66 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: Goldman Sachs präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|302,35
|1,53%
|Apple Inc.
|295,75
|0,65%
|Caterpillar Inc.
|751,40
|2,01%
|Goldman Sachs
|802,60
|0,75%
|Merck Co.
|128,14
|0,31%
|Microsoft Corp.
|459,65
|0,79%
|Nike Inc.
|30,13
|-3,52%
|NVIDIA Corp.
|207,90
|1,19%
|Procter & Gamble Co.
|128,92
|0,64%
|Salesforce
|208,15
|-1,09%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|320,70
|-0,25%
|UnitedHealth Inc.
|331,00
|1,91%
|Visa Inc.
|320,70
|0,08%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 176,96
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.