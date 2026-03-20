Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 45 845,42 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,086 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 46 134,87 Punkte an der Kurstafel, nach 46 021,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 45 684,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 46 068,31 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,85 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der Dow Jones auf 49 625,97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Dow Jones auf 48 134,89 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Stand von 41 953,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 5,24 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 684,05 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,78 Prozent auf 50,36 USD), Chevron (+ 1,43 Prozent auf 204,32 USD), Goldman Sachs (+ 1,02 Prozent auf 817,72 USD), Visa (+ 0,71 Prozent auf 301,83 USD) und UnitedHealth (+ 0,67 Prozent auf 282,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Honeywell (-2,95 Prozent auf 222,28 USD), Boeing (-2,05 Prozent auf 197,06 USD), NVIDIA (-1,62 Prozent auf 175,66 USD), IBM (-1,59 Prozent auf 246,38 USD) und Caterpillar (-1,49 Prozent auf 678,39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25 276 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,750 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at