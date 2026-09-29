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Kursverlauf 29.09.2026 22:34:30

Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstagabend mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,26 Prozent tiefer bei 51 349,92 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,601 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,324 Prozent auf 51 648,48 Punkte an der Kurstafel, nach 51 481,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 129,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 505,19 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der Dow Jones bei 53 559,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 182,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 316,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,13 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 1,78 Prozent auf 187,68 USD), Amgen (+ 1,32 Prozent auf 423,64 USD), Caterpillar (+ 0,82 Prozent auf 826,64 USD), Merck (+ 0,40 Prozent auf 149,28 USD) und Amazon (+ 0,21 Prozent auf 246,67 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Apple (-2,66 Prozent auf 329,40 USD), Walmart (-1,78 Prozent auf 106,80 USD), Johnson Johnson (-1,61 Prozent auf 267,57 USD), Nike (-1,51 Prozent auf 35,84 USD) und Chevron (-0,96 Prozent auf 204,38 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26 333 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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