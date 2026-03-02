Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Der Dow Jones wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 48 904,78 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,274 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,563 Prozent höher bei 49 253,57 Punkten, nach 48 977,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 064,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 48 377,96 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49 407,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 474,46 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 43 840,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,99 Prozent auf 182,48 USD), Honeywell (+ 1,83 Prozent auf 248,04 USD), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 189,60 USD), Microsoft (+ 1,48 Prozent auf 398,55 USD) und Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 752,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-2,33 Prozent auf 161,46 USD), Procter Gamble (-2,21 Prozent auf 163,51 USD), Merck (-1,95 Prozent auf 121,41 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 61,01 USD) und McDonalds (-1,83 Prozent auf 334,82 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 55 640 112 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,678 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

