Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Am Montag legte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 53 055,91 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 23,903 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,954 Prozent auf 52 395,22 Punkte an der Kurstafel, nach 52 900,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 648,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53 060,10 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 50 866,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 669,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, einen Stand von 44 828,53 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,66 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 060,10 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,55 Prozent auf 234,54 USD), IBM (+ 3,45 Prozent auf 299,52 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 1 055,29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,45 Prozent auf 364,90 USD) und Apple (+ 1,31 Prozent auf 312,66 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-2,15 Prozent auf 126,78 USD), Walt Disney (-2,10 Prozent auf 97,41 USD), Amgen (-2,06 Prozent auf 366,44 USD), Home Depot (-1,77 Prozent auf 304,95 EUR) und UnitedHealth (-1,73 Prozent auf 417,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33 151 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,127 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at