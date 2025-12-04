NVIDIA Aktie

Kursverlauf 04.12.2025 16:03:38

Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Am Donnerstag sinkt der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE um 0,08 Prozent auf 47 842,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,232 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,07 Prozent auf 47 371,62 Punkte an der Kurstafel, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 48 049,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 790,60 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,550 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 085,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 621,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 014,04 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 181,99 USD), Verizon (+ 1,28 Prozent auf 41,19 USD), JPMorgan Chase (+ 1,03) Prozent auf 315,35 USD), American Express (+ 1,02 Prozent auf 371,90 USD) und Coca-Cola (+ 0,69 Prozent auf 71,30 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-1,26 Prozent auf 100,98 USD), Amazon (-1,20 Prozent auf 229,59 USD), 3M (-1,18 Prozent auf 171,04 USD), Amgen (-1,03 Prozent auf 341,87 USD) und Boeing (-0,95 Prozent auf 200,62 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 244 886 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,781 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

