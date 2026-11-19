Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,39 Prozent tiefer bei 49 499,42 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,650 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,855 Prozent auf 50 627,36 Punkte an der Kurstafel, nach 50 198,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 50 454,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 439,38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 5,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 966,03 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 53 463,05 Punkten bewertet. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 46 138,77 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,31 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,21 Prozent auf 285,37 USD), NVIDIA (+ 1,29 Prozent auf 152,91 USD), Microsoft (+ 1,15 Prozent auf 514,13 USD), Chevron (+ 0,68 Prozent auf 207,28 USD) und Amazon (+ 0,65 Prozent auf 269,48 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-6,38 Prozent auf 327,57 USD), Nike (-5,07 Prozent auf 34,47 USD), Visa (-2,77 Prozent auf 403,71 USD), Merck (-2,52 Prozent auf 134,31 USD) und Coca-Cola (-2,45 Prozent auf 95,69 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 24 533 374 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at