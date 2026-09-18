Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Heute legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 51 682,64 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,820 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,202 Prozent auf 51 882,53 Punkte an der Kurstafel, nach 51 778,04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 497,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51 826,78 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 343,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 564,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 142,42 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,82 Prozent. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1,55 Prozent auf 385,65 USD), NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 222,27 USD), Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 808,99 USD), Amazon (+ 1,00 Prozent auf 253,71 USD) und 3M (+ 0,72 Prozent auf 165,89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil IBM (-3,45 Prozent auf 229,55 USD), Walt Disney (-2,54 Prozent auf 102,67 USD), Nike (-2,34 Prozent auf 35,51 USD), Salesforce (-2,03 Prozent auf 237,92 USD) und Travelers (-1,28 Prozent auf 374,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 89 467 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,488 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 4,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at