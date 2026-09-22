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Marktbericht 22.09.2026 16:02:04

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Das macht der Dow Jones heute.

Am Dienstag gibt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 51 987,29 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,208 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 51 936,76 Punkte an der Kurstafel, nach 52 048,83 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 966,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 319,01 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 53 277,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 712,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der Dow Jones bei 46 381,54 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,45 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 2,33 Prozent auf 402,31 USD), Nike (+ 2,13 Prozent auf 36,87 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,90 Prozent auf 357,53 USD), Sherwin-Williams (+ 1,87 Prozent auf 327,31 USD) und Home Depot (+ 1,75 Prozent auf 263,90 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-2,57 Prozent auf 108,60 USD), Johnson Johnson (-1,38 Prozent auf 265,75 USD), Travelers (-1,28 Prozent auf 366,37 USD), JPMorgan Chase (-1,18 Prozent auf 347,90 USD) und Caterpillar (-1,09 Prozent auf 807,58 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 909 392 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Home Depot 263,50 1,09% Home Depot
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Dow Jones 51 827,14 -0,43%

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