Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der Dow Jones gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,65 Prozent auf 47 165,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,698 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,19 Prozent höher bei 48 526,73 Punkten, nach 47 954,74 Punkten am Vortag.

Bei 47 634,55 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47 009,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 3,34 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, den Wert von 50 115,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 954,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 579,08 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 009,01 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 0,07 Prozent auf 410,95 USD), Boeing (-0,03 Prozent auf 222,00 USD), Home Depot (-0,40 Prozent auf 311,90 EUR), Walmart (-0,41 Prozent auf 122,80 USD) und Coca-Cola (-0,56 Prozent auf 76,60 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen American Express (-3,57 Prozent auf 296,25 USD), Goldman Sachs (-3,47 Prozent auf 806,47 USD), 3M (-2,72 Prozent auf 151,96 USD), JPMorgan Chase (-2,66 Prozent auf 285,75 USD) und Sherwin-Williams (-2,55 Prozent auf 326,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 333 843 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,829 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

