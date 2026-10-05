NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NYSE-Handel im Fokus
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05.10.2026 22:34:22
Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 51 267,90 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,840 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 51 241,18 Punkte an der Kurstafel, nach 51 176,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 862,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 404,86 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 53 414,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52 900,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 758,28 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,96 Prozent. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Visa (+ 2,51 Prozent auf 369,71 USD), NVIDIA (+ 2,12 Prozent auf 238,90 USD), UnitedHealth (+ 1,80 Prozent auf 378,58 USD), Microsoft (+ 1,48 Prozent auf 525,18 USD) und Walt Disney (+ 1,39 Prozent auf 103,61 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-3,30 Prozent auf 139,54 USD), Salesforce (-2,09 Prozent auf 229,79 USD), Johnson Johnson (-1,21 Prozent auf 252,93 USD), Goldman Sachs (-1,01 Prozent auf 893,46 USD) und IBM (-0,48 Prozent auf 221,58 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 31 889 701 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5,044 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
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