Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 52 508,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,391 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 52 676,53 Punkte an der Kurstafel, nach 52 498,64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52 046,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 52 695,06 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51 202,26 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 48 535,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der Dow Jones 44 459,65 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,53 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 9,00 Prozent auf 1 140,00 USD), NVIDIA (+ 4,06 Prozent auf 211,80 USD), JPMorgan Chase (+ 2,50 Prozent auf 342,89 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,90 Prozent auf 357,33 USD) und Boeing (+ 0,74 Prozent auf 217,11 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-25,21 Prozent auf 217,07 USD), Merck (-2,62 Prozent auf 120,78 USD), Salesforce (-2,14 Prozent auf 167,56 USD), Nike (-2,06 Prozent auf 42,86 USD) und Cisco (-1,81 Prozent auf 117,09 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 36 397 294 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at