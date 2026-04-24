Börse New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,36 Prozent tiefer bei 49 134,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,609 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,052 Prozent auf 49 284,85 Punkte an der Kurstafel, nach 49 310,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 49 093,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 393,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,582 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 24.03.2026, mit 46 124,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 098,71 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40 093,40 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,55 Prozent zu. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 2,94 Prozent auf 149,99 USD), Salesforce (+ 1,47 Prozent auf 175,84 USD), Amazon (+ 1,38 Prozent auf 258,61 USD), NVIDIA (+ 1,20 Prozent auf 202,04 USD) und Microsoft (+ 1,00 Prozent auf 419,91 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-2,08 Prozent auf 112,24 USD), IBM (-1,54 Prozent auf 227,53 USD), Amgen (-1,53 Prozent auf 343,27 USD), Johnson Johnson (-1,48 Prozent auf 227,23 USD) und Chevron (-1,24 Prozent auf 185,27 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 432 643 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,214 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at