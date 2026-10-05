Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot

Das macht der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent leichter bei 50 895,00 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,840 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,125 Prozent höher bei 51 241,18 Punkten in den Handel, nach 51 176,96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 199,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 50 862,85 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 53 414,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52 900,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 758,28 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,19 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 2,72 Prozent auf 531,61 USD), NVIDIA (+ 1,57 Prozent auf 237,62 USD), Home Depot (+ 1,04 Prozent auf 253,50 EUR), Apple (+ 0,42 Prozent auf 335,08 USD) und UnitedHealth (+ 0,19 Prozent auf 372,59 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Merck (-2,33 Prozent auf 140,94 USD), Nike (-2,30 Prozent auf 33,09 USD), Caterpillar (-2,10 Prozent auf 827,63 USD), Chevron (-2,00 Prozent auf 202,55 USD) und Goldman Sachs (-1,39 Prozent auf 890,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 392 862 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at