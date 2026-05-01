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Marktbericht 01.05.2026 22:34:39

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

NASDAQ 100-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,94 Prozent auf 27 710,36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,206 Prozent fester bei 27 508,57 Punkten, nach 27 452,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 787,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 501,43 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wies der NASDAQ 100 24 019,99 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 552,39 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 786,71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 27 787,12 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 29,58 Prozent auf 88,88 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,08 Prozent auf 177,17 USD), Zscaler (+ 6,99 Prozent auf 139,81 USD), Zoom Communications (+ 6,47 Prozent auf 103,44 USD) und Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 140,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), Old Dominion Freight Line (-3,12 Prozent auf 205,81 USD), lululemon athletica (-2,99 Prozent auf 133,58 USD), Cintas (-2,92 Prozent auf 169,61 USD) und O Reilly Automotive (-2,75 Prozent auf 96,67 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 187 216 Aktien gehandelt. Mit 4,332 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Amgen Inc. 295,40 2,00% Amgen Inc.
Atlassian 58,20 -3,32% Atlassian
Cintas Corp. 149,08 0,24% Cintas Corp.
Datadog Inc Registered Shs -A- 112,80 -1,57% Datadog Inc Registered Shs -A-
Enphase Energy Inc 28,07 4,78% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 80,47 -0,81% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,27 0,54% Kraft Heinz Company
lululemon athletica IncShs 117,00 -1,02% lululemon athletica IncShs
NVIDIA Corp. 170,40 -4,74% NVIDIA Corp.
O Reilly Automotive Inc 84,43 7,73% O Reilly Automotive Inc
Old Dominion Freight Line Inc. 172,82 -10,69% Old Dominion Freight Line Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 140,88 4,22% Strategy (ex MicroStrategy)
Zoom Communications 82,71 1,16% Zoom Communications
Zscaler Inc Registered Shs 111,14 -3,64% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 27 710,36 0,94%

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