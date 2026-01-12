NASDAQ 100

25 824,03
57,77
0,22 %
Index im Blick 12.01.2026 20:04:30

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Der Handel in New York verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,15 Prozent auf 25 804,83 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,580 Prozent auf 25 616,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 766,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 827,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 602,56 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 196,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 24 221,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 20 847,58 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 7,09 Prozent auf 72,18 USD), Enphase Energy (+ 5,96 Prozent auf 37,32 USD), JDcom (+ 4,65 Prozent auf 30,82 USD), lululemon athletica (+ 3,45 Prozent auf 210,94 USD) und Dollar Tree (+ 3,13 Prozent auf 136,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil ON Semiconductor (-5,34 Prozent auf 58,84 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,71 Prozent auf 767,00 USD), Baker Hughes (-3,36 Prozent auf 48,29 USD), QUALCOMM (-3,32 Prozent auf 171,88 USD) und Intel (-2,63 Prozent auf 44,35 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 121 595 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,844 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigt sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

