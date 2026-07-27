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Dow Jones-Performance im Fokus 27.07.2026 20:04:06

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen

Der Dow Jones gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,27 Prozent auf 52 085,14 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,929 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51 791,37 Zählern und damit 0,300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (51 947,25 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 607,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51 985,38 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 876,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 167,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 901,92 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,65 Prozent zu. Bei 53 289,30 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 7,71 Prozent auf 176,28 USD), Sherwin-Williams (+ 3,01 Prozent auf 327,07 USD), American Express (+ 2,76 Prozent auf 335,17 USD), Microsoft (+ 2,71 Prozent auf 392,03 USD) und 3M (+ 2,65 Prozent auf 177,19 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5,12 Prozent auf 196,26 USD), Caterpillar (-3,85 Prozent auf 854,52 USD), Goldman Sachs (-2,25 Prozent auf 1 037,40 USD), Chevron (-1,68 Prozent auf 191,52 USD) und UnitedHealth (-0,65 Prozent auf 418,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 318 792 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,385 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 155,15 2,41% 3M Co.
American Express Co. 294,10 2,83% American Express Co.
Caterpillar Inc. 752,60 -3,59% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 168,58 -1,18% Chevron Corp.
Goldman Sachs 910,60 -2,17% Goldman Sachs
Microsoft Corp. 346,40 3,14% Microsoft Corp.
Nike Inc. 36,95 0,43% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 172,96 -4,90% NVIDIA Corp.
Salesforce 154,64 7,61% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 288,10 3,04% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 344,20 0,91% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 367,40 -0,60% UnitedHealth Inc.

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Dow Jones 52 177,67 0,44%

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