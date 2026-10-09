Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Freitagshandel.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0,83 Prozent stärker bei 51 654,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,337 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,247 Prozent schwächer bei 51 105,04 Punkten, nach 51 231,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 765,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51 258,95 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,890 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 52 380,66 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 487,41 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 09.10.2025, mit 46 358,42 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 3,29 Prozent auf 262,43 USD), Cisco (+ 3,05 Prozent auf 118,39 USD), Visa (+ 2,76 Prozent auf 385,45 USD), Microsoft (+ 2,38 Prozent auf 535,07 USD) und Merck (+ 2,26 Prozent auf 145,60 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil 3M (-2,21 Prozent auf 159,96 USD), Apple (-1,11 Prozent auf 336,64 USD), McDonalds (-0,70 Prozent auf 235,23 USD), NVIDIA (-0,52 Prozent auf 229,28 USD) und Sherwin-Williams (-0,52 Prozent auf 319,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 20 227 710 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at