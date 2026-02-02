Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Montagshandel.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1,05 Prozent stärker bei 49 407,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,679 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,203 Prozent stärker bei 48 991,62 Punkten, nach 48 892,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 484,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 48 673,58 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 382,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 47 562,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der Dow Jones auf 44 544,66 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,12 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 5,10 Prozent auf 690,91 USD), Walmart (+ 4,13 Prozent auf 124,06 USD), Apple (+ 4,06 Prozent auf 270,01 USD), Visa (+ 3,73 Prozent auf 333,84 USD) und Cisco (+ 2,96 Prozent auf 80,64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-7,40 Prozent auf 104,45 USD), NVIDIA (-2,89 Prozent auf 185,61 USD), Chevron (-1,62 Prozent auf 174,03 USD), Microsoft (-1,61 Prozent auf 423,37 USD) und Salesforce (-0,70 Prozent auf 210,81 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 44 126 906 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at