Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Dow Jones-Marktbericht
|
25.08.2026 20:03:36
Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün
Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,18 Prozent auf 53 514,43 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,406 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,291 Prozent auf 53 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 53 417,16 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53 386,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 675,32 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Dow Jones mit 51 947,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 50 579,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 282,47 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,61 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,30 Prozent auf 155,63 USD), Goldman Sachs (+ 1,84 Prozent auf 1 055,31 USD), NVIDIA (+ 1,82 Prozent auf 212,28 USD), Walt Disney (+ 0,74 Prozent auf 111,43 USD) und Microsoft (+ 0,57 Prozent auf 490,08 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Nike (-2,63 Prozent auf 39,68 USD), Salesforce (-1,54 Prozent auf 205,85 USD), McDonalds (-1,21 Prozent auf 269,23 USD), Walmart (-1,18 Prozent auf 105,24 USD) und Chevron (-1,16 Prozent auf 200,73 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 199 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,459 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
20:03
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
18:01
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|171,88
|-1,35%
|Goldman Sachs
|904,80
|2,01%
|McDonald's Corp.
|230,30
|-1,41%
|Merck Co.
|133,72
|3,24%
|Microsoft Corp.
|419,75
|0,32%
|Nike Inc.
|33,81
|-3,59%
|NVIDIA Corp.
|182,20
|1,86%
|Salesforce
|175,96
|-2,02%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|315,00
|-0,97%
|UnitedHealth Inc.
|340,40
|-0,35%
|Walmart
|90,52
|-0,89%
|Walt Disney
|95,21
|0,79%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 546,29
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigt sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.