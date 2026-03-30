Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag stärker

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,91 Prozent stärker bei 45 578,14 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17,541 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,63 Prozent auf 45 904,25 Punkte an der Kurstafel, nach 45 166,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 278,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 625,76 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones mit 48 977,92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, notierte der Dow Jones bei 48 367,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 41 583,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,80 Prozent abwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 063,33 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2,91 Prozent auf 95,11 USD), Salesforce (+ 2,85 Prozent auf 184,42 USD), American Express (+ 2,80 Prozent auf 300,44 USD), Travelers (+ 2,56 Prozent auf 292,56 USD) und Microsoft (+ 2,13 Prozent auf 364,37 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-2,21 Prozent auf 680,03 USD), Cisco (-1,78 Prozent auf 78,50 USD), Merck (-1,25 Prozent auf 118,13 USD), Apple (-0,76 Prozent auf 246,91 USD) und Verizon (-0,12 Prozent auf 50,25 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 640 457 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at