Börse New York in Grün: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone

Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 52 069,72 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,972 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,588 Prozent auf 52 308,28 Punkte an der Kurstafel, nach 52 002,41 Punkten am Vortag.

Bei 52 134,58 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 863,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 682,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 146,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 190,61 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,62 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 5,20 Prozent auf 263,00 USD), NVIDIA (+ 2,41 Prozent auf 219,30 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,36 Prozent auf 341,50 USD), IBM (+ 1,14 Prozent auf 234,79 USD) und Microsoft (+ 1,11 Prozent auf 534,91 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Johnson Johnson (-1,50 Prozent auf 251,74 USD), Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR), Procter Gamble (-1,27 Prozent auf 157,33 USD), Amgen (-1,18 Prozent auf 427,39 USD) und Nike (-0,92 Prozent auf 36,79 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 822 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at