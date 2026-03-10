Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,60 Prozent auf 48 027,07 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,344 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,774 Prozent tiefer bei 47 371,28 Punkten, nach 47 740,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 051,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 444,23 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der Dow Jones mit 50 188,14 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 48 057,75 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 41 911,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,734 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 615,52 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 3,11 Prozent auf 78,58 USD), Home Depot (+ 2,83 Prozent auf 308,55 EUR), Caterpillar (+ 2,65 Prozent auf 723,53 USD), Honeywell (+ 2,55 Prozent auf 243,66 USD) und 3M (+ 2,33 Prozent auf 155,17 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-0,97 Prozent auf 250,88 USD), Boeing (-0,84 Prozent auf 223,11 USD), Chevron (-0,72 Prozent auf 188,07 USD), McDonalds (-0,66 Prozent auf 328,62 USD) und Salesforce (-0,59 Prozent auf 197,61 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17 140 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,806 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

