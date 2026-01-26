Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Der Dow Jones bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Am Montag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0,30 Prozent auf 49 246,67 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,672 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 49 264,54 Punkte an der Kurstafel, nach 49 098,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49 137,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 331,35 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der Dow Jones auf 47 207,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 44 424,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent nach oben. Bei 49 633,35 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3,14 Prozent auf 76,93 USD), Apple (+ 1,85 Prozent auf 252,64 USD), Travelers (+ 1,68 Prozent auf 282,39 USD), Goldman Sachs (+ 1,43 Prozent auf 932,06 USD) und McDonalds (+ 1,20 Prozent auf 312,97 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,86 Prozent auf 349,65 USD), Boeing (-1,35 Prozent auf 248,75 USD), Amazon (-0,64 Prozent auf 237,63 USD), Home Depot (-0,45 Prozent auf 323,30 EUR) und Honeywell (-0,41 Prozent auf 220,56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 321 323 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

