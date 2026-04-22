Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Am Mittwoch legte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,69 Prozent auf 49 490,03 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,344 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 688,37 Zählern und damit 1,10 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49 149,38 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 624,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 49 271,50 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,137 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der Dow Jones bei 45 577,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der Dow Jones 49 384,01 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 186,98 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,29 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 5,53 Prozent auf 231,28 USD), Apple (+ 2,63 Prozent auf 273,17 USD), Amazon (+ 2,18 Prozent auf 255,36 USD), UnitedHealth (+ 2,17 Prozent auf 353,52 USD) und Microsoft (+ 2,07 Prozent auf 432,92 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-1,81 Prozent auf 145,78 USD), Nike (-1,53 Prozent auf 45,68 USD), IBM (-1,49 Prozent auf 251,86 USD), Home Depot (-1,49 Prozent auf 291,55 EUR) und Honeywell (-1,01 Prozent auf 219,97 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 246 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at