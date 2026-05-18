Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus

Der Dow Jones hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 49 700,92 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,580 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,816 Prozent auf 49 930,26 Punkte an der Kurstafel, nach 49 526,17 Punkten am Vortag.

Bei 49 454,66 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 761,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 49 447,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 662,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 654,74 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,73 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 2,46 Prozent auf 149,82 USD), Travelers (+ 1,64 Prozent auf 304,69 USD), Procter Gamble (+ 1,56 Prozent auf 143,78 USD), Salesforce (+ 1,38 Prozent auf 175,91 USD) und Amazon (+ 0,92 Prozent auf 266,58 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,12 Prozent auf 385,51 USD), Caterpillar (-1,85 Prozent auf 871,88 USD), Boeing (-0,59 Prozent auf 219,20 USD), Amgen (-0,52 Prozent auf 324,60 USD) und Chevron (-0,48 Prozent auf 190,18 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 897 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at