Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Der Dow Jones bleibt auch am Montagmorgen auf Erholungskurs.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,54 Prozent höher bei 51 841,23 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,169 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 51 571,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51 564,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 51 555,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 886,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 50 579,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 45 577,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 42 206,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,15 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,90 Prozent auf 1 004,58 USD), Visa (+ 1,46 Prozent auf 332,02 USD), Amgen (+ 1,32 Prozent auf 342,07 USD), Apple (+ 1,16 Prozent auf 301,46 USD) und UnitedHealth (+ 1,09 Prozent auf 405,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-1,78 Prozent auf 240,04 USD), McDonalds (-1,41 Prozent auf 274,69 USD), Nike (-1,19 Prozent auf 44,66 USD), Home Depot (-1,02 Prozent auf 286,40 EUR) und Procter Gamble (-1,00 Prozent auf 148,88 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 629 579 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,452 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at