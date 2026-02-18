Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0,55 Prozent auf 49 804,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,161 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,016 Prozent leichter bei 49 525,37 Punkten, nach 49 533,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 897,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 469,06 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,564 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 49 359,33 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 46 091,74 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 44 556,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2,41 Prozent auf 189,43 USD), Amazon (+ 2,34 Prozent auf 205,85 USD), Goldman Sachs (+ 2,28 Prozent auf 936,90 USD), Cisco (+ 1,72 Prozent auf 78,17 USD) und Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 107,19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen 3M (-2,27 Prozent auf 163,81 USD), Procter Gamble (-1,79 Prozent auf 156,69 USD), Walmart (-1,27 Prozent auf 127,22 USD), Verizon (-1,21 Prozent auf 48,34 USD) und Boeing (-1,20 Prozent auf 241,12 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 214 004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,754 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at