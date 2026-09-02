Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Am Mittwoch stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 53 061,95 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,600 Prozent stärker bei 53 083,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 766,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52 829,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 227,50 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,749 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 485,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 307,79 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 295,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 224,41 USD), American Express (+ 1,79 Prozent auf 329,98 USD), Caterpillar (+ 1,68) Prozent auf 792,28 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 107,98 USD) und Boeing (+ 1,56 Prozent auf 208,87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell Technologies (-1,86 Prozent auf 206,07 USD), 3M (-0,88 Prozent auf 168,75 USD), Microsoft (-0,84 Prozent auf 496,82 USD), Salesforce (-0,46 Prozent auf 256,93 USD) und Home Depot (-0,38 Prozent auf 276,25 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at