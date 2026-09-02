Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Fokus 02.09.2026 22:34:48

Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Der Dow Jones verbuchte am Mittwoch Zuwächse.

Am Mittwoch stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 53 061,95 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,600 Prozent stärker bei 53 083,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 766,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52 829,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 227,50 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,749 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 485,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51 307,79 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 295,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 224,41 USD), American Express (+ 1,79 Prozent auf 329,98 USD), Caterpillar (+ 1,68) Prozent auf 792,28 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 107,98 USD) und Boeing (+ 1,56 Prozent auf 208,87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Honeywell Technologies (-1,86 Prozent auf 206,07 USD), 3M (-0,88 Prozent auf 168,75 USD), Microsoft (-0,84 Prozent auf 496,82 USD), Salesforce (-0,46 Prozent auf 256,93 USD) und Home Depot (-0,38 Prozent auf 276,25 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

mehr Analysen
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 144,80 -0,69% 3M Co.
American Express Co. 285,10 0,07% American Express Co.
Boeing Co. 180,04 -0,24% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 684,40 0,09% Caterpillar Inc.
Home Depot 273,30 -0,58% Home Depot
Honeywell Technologies 177,64 0,05% Honeywell Technologies
Microsoft Corp. 430,40 0,41% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,13 0,29% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 192,72 -0,45% NVIDIA Corp.
Salesforce 224,75 1,51% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 314,80 -0,19% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 344,20 -0,06% UnitedHealth Inc.
Walt Disney 93,07 -0,63% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 061,95 0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen