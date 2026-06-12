Börse New York in Grün: Dow Jones startet mit Gewinnen

Anleger in New York schicken den Dow Jones am fünften Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 16:00 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent auf 50 918,19 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,680 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49 972,07 Zählern und damit 1,72 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50 848,75 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 51 220,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 50 827,84 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,155 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 49 760,56 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Stand von 46 677,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42 967,62 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent. 51 660,40 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 1,90 Prozent auf 284,10 EUR), Goldman Sachs (+ 1,63 Prozent auf 1 052,50 USD), Visa (+ 1,24 Prozent auf 323,00 USD), Sherwin-Williams (+ 1,11 Prozent auf 320,41 USD) und Verizon (+ 1,04 Prozent auf 47,43 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,67 Prozent auf 162,00 USD), IBM (-2,47 Prozent auf 268,07 USD), Amazon (-2,34 Prozent auf 235,87 USD), Microsoft (-1,96 Prozent auf 382,69 USD) und Travelers (-1,61 Prozent auf 299,01 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 258 708 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,192 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at