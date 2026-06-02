Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,28 Prozent höher bei 51 222,94 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,651 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,161 Prozent stärker bei 51 161,10 Punkten, nach 51 078,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 829,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 51 278,08 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 49 499,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 904,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 305,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,87 Prozent nach oben. Bei 51 278,08 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 4,92 Prozent auf 127,30 USD), Caterpillar (+ 4,34 Prozent auf 902,89 USD), Apple (+ 2,97 Prozent auf 315,40 USD), Goldman Sachs (+ 1,98 Prozent auf 1 069,31 USD) und IBM (+ 1,63 Prozent auf 325,63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-5,36 Prozent auf 198,37 USD), Nike (-4,81 Prozent auf 43,72 USD), Microsoft (-3,55 Prozent auf 444,16 USD), Boeing (-3,17 Prozent auf 217,18 USD) und Visa (-1,75 Prozent auf 317,12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 720 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,386 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Mit 5,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at