Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,53 Prozent fester bei 50 274,79 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,393 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,32 Prozent tiefer bei 49 348,83 Punkten, nach 50 009,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49 697,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 50 351,55 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49 149,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49 625,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der Dow Jones bei 41 860,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,91 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 9,20 Prozent auf 245,70 USD), Cisco (+ 3,26 Prozent auf 118,08 USD), Honeywell (+ 3,08 Prozent auf 224,08 USD), Merck (+ 2,27 Prozent auf 115,56 USD) und Amazon (+ 1,57 Prozent auf 269,16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-6,82 Prozent auf 121,93 USD), Salesforce (-1,99 Prozent auf 176,52 USD), Boeing (-1,08 Prozent auf 219,80 USD), NVIDIA (-0,97 Prozent auf 221,30 USD) und Chevron (-0,70 Prozent auf 190,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 420 652 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,65 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at