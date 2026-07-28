Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,03 Prozent fester bei 52 747,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 23,998 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,070 Prozent tiefer bei 52 173,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52 210,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 901,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 443,52 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 876,11 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 49 141,93 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 28.07.2025, einen Wert von 44 837,56 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,02 Prozent zu Buche. Bei 53 289,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 8,25 Prozent auf 354,27 USD), IBM (+ 5,21 Prozent auf 227,55 USD), Coca-Cola (+ 5,00 Prozent auf 88,27 USD), Boeing (+ 4,76 Prozent auf 221,56 USD) und Salesforce (+ 4,55 Prozent auf 181,50 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,71 Prozent auf 840,85 USD), Goldman Sachs (-1,42 Prozent auf 1 033,34 USD), Chevron (-1,27 Prozent auf 187,58 USD), Amazon (-0,23 Prozent auf 230,86 USD) und Procter Gamble (+ 0,17 Prozent auf 148,88 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 700 241 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,50 erwartet. Mit 3,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at