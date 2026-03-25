Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 46 429,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 17,871 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,052 Prozent tiefer bei 46 099,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 46 124,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 718,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46 196,91 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 49 482,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 48 731,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 587,50 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 369,39 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 2,63 Prozent auf 321,95 USD), Merck (+ 2,58 Prozent auf 119,37 USD), Amazon (+ 2,16 Prozent auf 211,71 USD), NVIDIA (+ 1,99 Prozent auf 178,68 USD) und Johnson Johnson (+ 1,98 Prozent auf 239,93 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Verizon (-1,06 Prozent auf 50,37 USD), Nike (-0,95 Prozent auf 52,98 USD), Travelers (-0,83 Prozent auf 290,59 USD), UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 270,55 USD) und American Express (-0,58 Prozent auf 300,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40 676 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,671 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at