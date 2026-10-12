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Kursverlauf 12.10.2026 16:02:07

Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montagmorgen fort.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,23 Prozent fester bei 51 773,35 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,365 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,767 Prozent auf 51 258,95 Punkte an der Kurstafel, nach 51 654,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51 718,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 887,13 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52 573,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 52 637,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45 479,60 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,68 Prozent auf 235,27 USD), Chevron (+ 2,03 Prozent auf 216,29 USD), Apple (+ 1,38 Prozent auf 341,29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,96 Prozent auf 351,21 USD) und Microsoft (+ 0,80 Prozent auf 539,36 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Cisco (-1,86 Prozent auf 116,19 USD), McDonalds (-0,79 Prozent auf 233,37 USD), Nike (-0,78 Prozent auf 34,44 USD), NVIDIA (-0,68 Prozent auf 227,72 USD) und UnitedHealth (-0,64 Prozent auf 376,86 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 548 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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